'Pansuman yetmez, köklü tedavi şart'

Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul bayram öncesinde yaşanan ve etkileri hala devam eden kur krizini değerlendirdi. Özkul, cari açığın altını çizerken yazısında ekonominin temel sorunlarına yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

İşte İsmet Özkul'un yazısı:

"Doğrudan yatırımlardaki düşüş hem bugün, hem de gelecek için ciddi bir sıkıntı. Ancak günümüzdeki yangın halinde en büyük etken sıcak para girişindeki hızlı düşüş. Ocak ayı itibarıyla son 12 ayın toplam sıcak para girişi 28.5 milyar dolar düzeyindeydi. Hisse senedi ve tahvil alımları ile mevduattan oluşan sıcak para girişi haziranda yıllık toplam olarak 8.9 milyar dolara kadar düştü.

6 ay gibi kısa bir sürede böylesine bir düşüş olması, Türkiye’den dünyadaki genel eğilimlerin ötesinde bir kaçış olduğunu gösteriyor. Yangın ocaktan beri sürüyordu, Rahip Brunson olayı sadece alevlerini artırdı.

Ne doğrudan yatırım, ne de sıcak para çekemezken, bu iki kalemde çekebildiğin kaynak 20 milyar dolar bile etmezken, 55-60 milyar dolar cari açık verirseniz, kurları da enflasyonu da yoldan çıkarmış oluyorsunuz.

Buna bir de özel kesimin aşırı döviz borcu, bir yıl içinde çevrilmesi gereken dış borç yükü ile dünyada yükselen faizleri eklerseniz kırılganlıklar iyice dayanılmaz bir hal alıyor.

Merkez Bankası ile BDDK’nın aldığı önlemler kurları kısmen frenliyor ama kökendeki sorunları değiştirmediği için etkisi sınırlı ve kısa süreli. Üstelik bu önlemler diğer yandan TL faizlerinin aşırı yükselmesi ve rezervlerde erime gibi başka dertler yaratıyor. Bu nedenle sürdürülebilirlikleri de soru işaretleri taşıyor.

Kurların, enflasyonun, ekonominin gidişini belirleyecek olan şey, pansuman tedavisi niteliğindeki bu önlemler değil, temel ekonomi politikalarının ne kadar ve ne yönde değişeceği ve ne ölçüde güven vereceği olacak. Ekonominin temel sorunu haline gelen iç ve dış siyasetteki yanlışların ne ölçüde değişeceği de temel bir faktör olmaya devam edecek."