TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 86 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 86 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,23329, en düşük fiyat 6,19530, en yüksek fiyat 6,28500 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,23329 olarak gerçekleşti.
28 Ağustos 2018 17:05
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
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