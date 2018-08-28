'3 kişiden 1'i icralık, 2'si borçlu'

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'de üç kişiden birinin icralık, geriye kalan iki vatandaşın da etrafa borçları bulunduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşın kullandığı kredi ve ödenmeyen kredi borçları ile son beş yılda ki icra ve haciz sayılarını öğrenmek için, TBMM Başkanlığına kapsamlı bir soru önergesi verdi. Tekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde, vatandaşın en önemli sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Tekin ülke halkının borç için de kaldığını belirterek 3 kişiden birinin de icralık yaşadığını ifade etti. Tekin bu üç kişiden geriye kalan iki vatandaşın da etrafa borçları bulunduğunu söyledi.

'NÜFUSUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ BORÇ BATAĞINDA'

Tekin şöyle dedi: “Bir yandan artan işsizlik diğer yandan yüksek enflasyon ve döviz kuru ile eriyen maaşlar ve hayat pahalılığı ailelerin harcayabilecekleri geliri azaltıyor. Tüm bunlarla birlikte daha fazla borçlanan hane halkının borçları hızla artıyor. Resmi veriler, Türkiye'nin toplam borç stokunun milli gelire oranının 2002 seviyelerine ulaştığını, hane halkının geçimini büyük ölçüde borçlanarak sürdürdüğünü, nüfusun önemli bir bölümünün ciddi anlamda borç batağına saplandığını gösteriyor.”

Tekin, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

2014 ve 2018 yılları arasında;

-İlamlı ve ilamsız olmak üzere icra takibi başlatılan dosya sayısı kaçtır?

-Kredi kartı borcunu ödeyemediği için haklarında icra takibi yapılan kişi sayısı kaçtır? Kaç kişi icra yoluyla haciz işlemine tabi tutulmuştur?

-Vatandaşın bankalardan kullandıkları bireysel ve Ticari kredi toplam tutarı nedir? Bireysel ve ticari kredi borcunu ödeyemediği için icra takibi ve haciz başlatılan kişi sayısı kaçtır?

-Esnaf ve kefalet kooperatiflerine ödenmeyen borçlardan dolayı kaç kişi hakkında icra yoluyla haciz işlemi uygulanmıştır? Esnafın kullandığı kredinin toplam tutarı nedir?

-Vatandaşın bankalardan ve finans kuruluşlarından kullandıkları konut kredisi tutarı nedir? Kredi borcunu ödeyemediği için kaç kişi hakkında icra takibi ve haciz işlemi yapılmıştır?

-Cep telefonu parasını ödeyemediği için haklarında icra takibi yapılan kişi sayısı kaçtır? Bu dönemde kaç kişi icra yoluyla haciz işlemine tabi tutulmuştur?

-Sosyal Güvenlik kurumlarından maaş alan kaç emeklinin maaşına haciz işlemi uygulanmıştır?

-Vergi dairesi ile anlaşma yapmasına rağmen borcunu ödeyemeyen kişi sayısı kaçtır?

-Son beş yılda "Borcumu ödeyeceğim" diye taahhütte bulunmasına rağmen, ödeyemeyerek mahkûm olup kişi sayısı kaçtır?