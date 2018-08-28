AB'nin Türkiye'ye yardım için tek şartı var

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Alman yetkililere dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin tam anlamıyla patlak veren bir ekonomik krizin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle Türkiye'ye acil maddi yardım sağlamayı düşündüğünü söylediğini yazdı.

Bojan Pancevski imzalı haberin spotunda, Berlin'in, Türkiye ekonomisinin erimesi sonucu doğacak korkunç sonuçların Avrupa’ya yayılabileceğinden korktuğu öne sürüldü.

Alman yetkililer, Alman hükümetinin, tam anlamıyla patlak veren bir ekonomik krizin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle Türkiye'ye acil maddi yardım sağlamayı düşündüğünü söyledi.

AB'DEN IMF ŞARTI

Üst düzey iki AB yetkilisinin olası bir kurtarma hakkında olan tartışmaları doğruladıkları, ancak IMF'nin bu programa katılımının gerekeceği konusunda ısrar ettikleri bildirildi. Habere göre, yetkililerden biri, tam teşekküllü bir kurtarma işlemi dışındaki yolların, Avrupa Yatırım Bankası veya belirli projeler için Avrupa Araştırma Bankası ve Kalkınma Bankası tarafından verilen kredileri kapsayabileceğini söyledi. Bu tür bir önlem ise AB’nin diğer üye ülkelerinin de onayını gerektiriyor.