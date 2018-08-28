İstanbul Ticaret Odası'ndan tedbir açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç Bloomberg HT'deki İş Dünyası programında Hande Berktan'a konuk oldu.

Bu dönemde risklerin doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Avdagiç "Bu süreçte risklerimizi doğru şekilde belirleyip önlemler doğru şekilde hayata geçirilirse işin içinden en az hasarla çıkmamak için bir neden yok" dedi.

Avdagiç Döviz girdisi olmayan bazı şirketlerin dövizle borçlanma konusunda uygulamaları olduğunu, şirketlerin hangi para birimlerinden geliri varsa o para biriminden borçlanmasının önem kazandığını ve önümüzdeki dönemde buna dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Borç - alacak süreçlerinin doğru yönetilmesi gerektiğini kaydeden "Alacaklarımızın vadesinin daha kısa, borçların vadesi uzun olacak şekilde nakit akışı planlaması yapılmalı.Bu hem şirketler hem ülke açısından çok önemli bir konu" diye konuştu.

Yatırım süreçlerinin de dikkatli yapılması gerektiğini kaydeden Avdagiç "para bu dönemde her zamankinden daha pahalı. Dünya da parasal daralma dönemine döndü. Paranın maliyeti dünyada da arttı, elimizdeki kaynakları efektif kullanma gerekliliği her zamankinden daha önemli hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Olağanüstü dönemin en az sıkıntıyla aşılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, SPK, Merkez Bankası'nın önemli tedbirler açıkladığını hatırlatan Avdagiç "Bizlerden gelen tavsiyeler de dikkate alındı. Alınan tedbirler dövizin 7'lerden 6'lara düşmesini sağladı. Alınacak ilave tedbirlerle kurun makul seviyelerde tutulabileceğini öngörüyoruz. Dövizde bu rakamın spekülatif olduğunu düşünüyoruz, bu rakama gelmesini gerektirecek bir durum yok. Bu rakamın 6'nın altına gelmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç Eylül'de Merkez Bankası'nın alacağı karar, hem de OVP'nin açıklanmasıyla piyasanın ve yurtdışı yatırımcının beklentisinin karşılanmasıyla daha stabil bir döneme girilebileceğini öngördü.

Avdagiç yıl sonunda ihracatta 170 milyar doların üzerine çıkılabileceğini söyledi.