Bayram onlara yaradı: Sektör hareketlendi

Yeni mal alamayan marketler ellerindeki ürünleri satıp, cirosuna katkı sağladı.

Dünya gazetesinden İrem Çetingöz'ün haberine göre bayramda hallerin kapalı olması ve sevkiyatın yapılmaması özellikle bayramın son günlerinde rafların boşalmasına sebep oldu. Kimi tatil beldelerinde tatilciler su bile bulmada zorluk çekti.

"Cirolara yaklaşık yüzde 30 katkı sağladı"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, altı gün raflara mal konulmadığını söyledi.

Böylece marketlerin sadece stok ürünlerini sattıklarını belirten Altunbilek, “Haller kapalıydı. Satış yapılmadı. Stoklardaki ürünlerin satılması cirolara yaklaşık yüzde 30 katkı sağladı. Fakat dayanıklı ürünlerin marketlerdeki rafları özellikle bayramın son iki günü bomboş kaldı” dedi.

"Zam gelmeden alma psikolojisi"

Rafların boşalmasının bir diğer sebebini de kurlardaki hareketliliğe bağlayan Altunbilek, tüketicinin zam gelmeden alma psikolojisiyle hareket ettiğini belirtti. Altunbilek bununla birlikte kurdaki artışın pek çok ürünün fiyatına yansımaya başladığını da bildirdi.

"Asıl arife günü hücum ettiler"

Marketlerin raflarında en çok satılan ürünler hakkında bilgi veren Altunbilek, en çok satılan ve en çabuk tükenen ürünün sebze- meyve olduğunu söyledi.

En çok satılan ürünlerde sebze- meyveyi şeker, çikolata, meyve suyu, gazlı içecek ve temizlik ürünlerinin takip ettiğini belirten Altunbilek, Kurban Bayramı olduğu için et satışlarında fazla artış yaşanmadığını, temizlik ürünlerinin satışlarında ise yüzde 20 artış olduğunu kaydetti. Yoğurt, süt ve yumurta gibi günlük tarihi olan ürünlerin de raflarda sebze-meyveden sonra çabuk tükendiğini aktaran Altunbilek, “Sevkiyat sıkıntısından dolayı bu tür ürünlerde çok zorlandık. Asıl tüketicinin hücum ettiği gün arife günü oldu. Satışlar o zaman tavan yaptı” ifadelerini kullandı.