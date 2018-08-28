O şirketin tamamı Fransızlara satılıyor

15 yıl önce Acar Ailesi tarafından kurulan Acarlar Makine’nin tamamın Fransız devi alıyor.

ACARLAR Dış Tic. Ve Makina San. AŞ’nin paylarının Fransız Haulotte Group SA tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Ağustos 2003 yılında kurulan Acarlar Makine’nin yüzde 50 hissesi, 4 yıl önce Haulotte Group’a satılmıştı.

Gelinen aşamada, taraflar hissenin tamamının Haulotte Group’a devri konusunda el sıkıştı.

Acarlar Makine, Haulotte Group’un yanı sıra Danimarkalı Omme Lift, Alman Teupen ve (Almanya), Ruthmann ile İngiliz Unic Cranes’in, personel yükseltici platformlarının Türkiye ve Türki Cumhuriyetler distribütörlüğünü yürütüyor.

ASIRLIK DEV

Acarlar Makine’nin tamamına sahip olmaya hazırlanan Haulotte Group, Fransa’nın önde gelen şirketlerinden biri konumunda. Grubun temeli 1881 yılında atıldı.