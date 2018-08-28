Konutta 'yerli ve milli' kampanya: İşte detaylar

Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında başladı.

Konutta yeni kampanyanın detayları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

2 AY SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"-Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz.

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor. 100 günlük eylem

-Gayrimenkul sektörü üzerine me zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi

Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor.

-Milli ve yerli bir duruş sergileniyor.

-İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor.

-Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya.

-Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz."