Dolar neden tatil sonrası yükselişe geçti?

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca hareketsiz kalan döviz piyasası, tatil sonrası bir anda hareketlendi ve dolar 6,30, Avro 7,20 liranın üzerini gördü. Ekonomi uzmanları ortaya çıkan tablonun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, hükümete yakın siyasiler ve gazetecilerin döviz krizini dış güçlere bağladığı iddiaları çürüttü. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe sosyal meday hesabından paylaştığı döviz talebine ilişkin tablo için " Dolar Türklerin talebi ile yükseliyor, ' dış güçlerin değil' ifadesini kullandı.

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta sakin bir seyir izleyen dolar /TL tatil sonrası ise hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasında yüksek oynaklık gözlenirken, dolar/TL 6.30 seviyesine yaklaştı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu cuma günü 6.00 seviyesinden kapanan, dün sabah 6.0299 seviyesinde olan dolar/ TL gün içinde 6.2960 seviyesine kadar yükseldi. Böylece TL’nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 4.7’ye ulaştı. Dolar/TL akşam saatlerinde 6.14/6.17 seviyesine geriledi.

İşte Profesör dr. Yalçın Karatepe'nin o paylaşımı;