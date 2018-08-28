Türkiye’ye IMF uyarısı

Dünya kamuoyunun yakından bildiği 'Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları' kitabının yazarı ABD'li John Perkins, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın olumsuz etkilediği Türkiye'ye yönelik olarak birtakım önerilerde bulundu.

Perkins, "Türkiye’ye IMF’den uzak durmasını öneriyorum" dedi. Perkins’in sözleri, bir dönem aktif biçimde kapitalist ülkelerin ekonomik operasyonlarında yer alması sebebiyle önem taşıyor. Son dönemde Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişen ekonomilerdeki gelişmeleri değerlendiren John Perkins, "Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde, bu tetikçiler sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor" ifadesini kullandı. Perkins, son dönemde ABD yönetiminin Türkiye üzerinde ekonomik baskı oluşturmaya çalışmasına ilişkin olarak ise, "Türkiye'ye IMF'den uzak durmasını öneriyorum. Bugün, Katar gibi birçok farklı seçenek mevcut. Türkiye gibi ülkeler, bu teklifleri Çin, ABD ve Körfez ülkelerindeki finans kuruluşlarının birbirleriyle yarışması için avantaj sağlamak amacıyla kullanabilir. Bu şekilde Türkiye'nin daha iyi anlaşmalar yapmak için elinde seçenekleri olur. Türkiye daha fazla dış borçtan kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Başta 'Bir Ekonomik Tetikçi'nin İtirafları' kitabı olmak üzere yazdığı kitaplarla ekonomik tetikçilerin ülkelere nasıl operasyon düzenlediğini detaylı bir şekilde yıllardır anlattığını anımsatan Perkins, "Gelişmekte olan ekonomilerin borç yüküne karşı güçlü durması gerekiyor. İzlanda, Arjantin ve Ekvador bize bu konuda örnek sunuyor. Benim tavsiyem şu, gelişen ekonomiler bir araya gelerek kendilerine adaletsiz şekilde, yolsuzlukla verilen borçları ödemeyi reddetmeli." dedi.