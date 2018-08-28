Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolarda dün yaşanan yükselişin ardından yeni gün biraz daha sakin başladı.

Uzun bayram tatilinin ardından dün işleme açılan piyasalarda ilk başta hakim olan sakinlik sonrasında yerini yükselişe bırakmıştı. Dolar kuru gün içinde 6 liradan 6.30 liraya kadar çıkarken, sonrasında 6.20 liranın altına indi.

Bugüne bakıldığında da açılışın benzer seviyelerden olduğu görülüyor. Dolar ilk işlemleri söz konusu seviyenin altından geçerken, saat 07.30 itibariyle 6.17 liradan el değiştirdi.

Euro da aynı dakikalarda 7.20 lira oldu.

Piyasalarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler birinci gündem maddesi olarak izlenmeye devam ediyor.