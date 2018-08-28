Piyasalar endişeli: Ekonomide ‘yeni fırtına’ uyarısı

ABD ile yaşanan yaptırım krizinin ardından gelen döviz krizi, bayram öncesi alınan bazı tedbirlerle hızını kesse de yeni haftada yeni yaptırımların gelebileceği konuşuluyor.

Dolar 6 liraya demirlenirken Euro da 7 lirada seyrediyor.

Dünya gazetesinden Serhat Gürleyen, Türk lirasındaki yangının kontrol altına alınmaya devam edildiği görüşünde.

Gürleyen’e göre Merkez Bankası ve BDDK’nın birlikte aldığı önlemler sonrası Türk lirası dolara karşı dip noktasına göre yüzde 15 civarında yükselerek 6,0 civarında dengelendi. Döviz piyasasının yatışmasında Katar’dan gelecek 15 milyar dolar, Rusya’dan ve Çin’den gelebilecek ilave kaynak söylentileri de etkili oldu.

“Ancak asıl etkili olan Türk lirasında spekülasyon yapan yabancı yatırımcıların swap ve vadeli işlemlere getirilen kısıtlamalar sonrasında pozisyon kapamaya zorlanmasıydı” diyen Gürleyen, “Bu nedenle Türk lirası değer kazanırken, faizlerin aşırı yükseldiği, Türkiye tahvillerinin ve hisse senetlerinin değer kaybettiği bir dönem geçirdik” ifadesini kullanıyor.

“Peki, bundan sonra ne olacak?” sorusuna cevap arayan ekonomist, alınan tedbirlerin Türkiye’ye sadece zaman kazandırdığını söylüyor ve ekliyor:

“Türkiye’nin bu zamanı iyi kullanıp, atılacak somut adımlarla ABD ile yaşanan gerginliği çözmesi ve piyasaların güvenini sağlaması gerekiyor. Aksi halde Eylül’ü pas geçsek de Ekim ayında yeni fırtınalarla karşılaşabiliriz.”

Trump yönetiminin 6 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde Papaz Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik yıkıcı söylemini sürdürmesini beklediğini kaydeden Gürleyen, “Bu nedenle 12 Ekim’de yapılacak Papaz Brunson davası büyük önem taşıyor. Mahkemeden Papaz Brunson ile ilgili beraat kararı çıkması durumunda ABD ile yaşanan gerginlik azalacak ve piyasalarda sert bir yükseliş yaşanacak. Aksi durumda, ilave ABD yaptırımları gelecek endişesi ile piyasalar yeni bir fırtına dönemine girebilir” diyor.

ABD ile Türkiye arasındaki politik savaşın devam etmesi durumunda Türkiye’nin 2001 yılı benzeri bir krize girmesini beklemediğini söyleyen Gürleyen, “Son 16 yılda elde edilen mali disiplin, sağlam bankacılık sistemi, genç nüfus ve kriz tecrübesi sayesinde Türkiye bu krizi asgari hasarla atlatacaktır” görüşünü savunuyor.

“Bu senaryoda yaşanacak fırtınada yatırımcılar ne yapmalı?” diye soruyor yazısının devamında Dünya yazarı ve şöyle noktalıyor:

“Fırtınaya açık denizde yakalanan yatırımcılar için Sadun Boro’nun tavsiyesini aktarayım: (i) Fırtına yelkeninizi takın; (ii) Güverteyi boşaltıp, kamaraya geçin; (iii) Geminizin sağlam olduğunu umarak fırtınanın geçmesini bekleyin. (iv) Fırtına sonrası hasar kontrolünden sonra sürüklendiğiniz noktadan yeni rotanızı oluşturun.”