Kapalıçarşı'da kriz: Oraya gidiyorlar

Kapalıçarşı esnafı olarak turizm sezonunda 2 yıl öncesine kadar günlük 500 bin ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Fırat, bu sayının 100-150 binlere kadar düştüğünü ve bu durumun esnafın hem kârlılığına hem de cirosuna olumsuz bir etki yaptığını söyledi.

Dünya Gazetesi’nden Barış Sedef’in haberine göre, özellikle turist sayısındaki düşüşün bazı esnafları farklı pazar arayışlarına yönledirdiğine dikkat çeken Fırat, “Burada faaliyet gösteren esnafın bir bölümü Karadağ’ın önemli turistik merkezleri içerisinde yer alan Budva’ya gitti. Bölgeye eylül sonuna kadar 730 irili ufaklı turist gemisi geliyor. Kemer, İzmir ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren bazı esnafın da Budva’ya gittiğini görüyoruz. Çarşıdan büyük esnaf olarak 20’nin üzerinde dükkanda Budva’ya gidenler içerisinde küçük ölçeklileri de katarsak bu sayı 40’a yaklaşır” şeklinde konuştu.



Kapanan ve el değiştiren dükkanların yerine gıda alanında faaliyet gösteren dükkanların açıldığına değinen Fırat, “Kapalıçarşı serbest piyasanın önemli merkezleri arasında yer alıyor. Dünyaya mal olmuş bazı dükkanların kapanması kalite anlamında da düşüşü ardından getiriyor” diye konuştu.

KRUVAZİYERLERİN AZALMASI GİDİŞLERİ HIZLANDIRDI

Birkaç yıl öncesine kadar Karaköy bölgesinde yoğun bir kurvaziyer gemisi akışı olduğuna değinen Fırat, alternatif pazar arayışlarında etkili olan diğer bir unsurun turist gemilerindeki azalma olduğunu kaydetti. Fırat, “Eskiden Karaköy bölgesine ciddi bir kruvaziyer gemi akışı vardı. Bunun azalması bizi de olumsuz yönde etkiledi. Buraya gelen turistleri otobüslerle alıp çarşıda gezdiriyorduk. Gelen gemilerdeki turistlerin yüzde 50’sine bu şekilde ulaşabiliyorduk. Şu anda bu geliri elde edemiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Öte yandan turizm sezonun güney bölgelerde kısmen iyi geçtiğine dikkat çeken Fırat, sezonun ortasında olmalarına rağmen çarşı esnafı olarak gidişattan memnun olmadıklarını ve her geçen yıl çarşının kan kaybettiğini söyledi.

SENE BAŞINDAN İTİBAREN 70 DÜKKAN EL DEĞİŞTİRDİ

Kur bazlı artışlardan dolayı yıl başından beri 100-70 dolayında dükkanın el değiştirdiğini kaydeden Başkan Fırat, “Bu dükkanların önemli bir kısmı merkezi yerler üzerinde yer alan kuyumcu, tekstilci ve turistik eşya satan dükkanlardan oluşuyor. Mevcut dükkanların kiraları dolar ve altından alınıyordu. Altın ve dolar üzerinden kira alınması burada faaliyet gösteren esnafın zorda kalmasına neden oldu ve el değiştirmeler hız kazandı” şeklinde konuştu.