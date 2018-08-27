Vergi dairesinde son gün yoğunluğu

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerinde son gün yoğunluğunun yaşanmasına sebep oldu.
Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelenler, borçlarını yapılandırdıklarını belirtti.
Borçlarını yapılandırmaya gelen bazı vatandaşlar, son gün haberlerinin olduğun belirterek, yaklaşık olarak 3-6 saat arasında beklediklerini ve borçlarını yapılandırarak işlemleri tamamladıklarını söylediler.