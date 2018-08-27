Üretim yok satış var!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı.

TOKİ, ihaleyle cami arsası ve tarım arazisi satıyor. 974 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsalar arasında cami arsası ve tarım arazileri de yer alıyor. CHP, söz konusu satışa çıkarılmasına "Satarak değil üreterek, kaynak yaratılmalıdır.” diyerek tepki gösterdi.

TOKİ 'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, "açık artırma" yöntemiyle satılacak.

Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da İdarenin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

CAMİ VE TARIM ARAZİLERİ DE SATILIYOR

TOKİ 'nin stışa çıkardığı araziler arasında cami, tarım ve konut arazilerinin yanısıra imarlı arsalar da var. Kocaeli Dilovası'nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar ve Narlıdere'de konut+ticaret+özel eğitim+cami+park niteliğinde imarlı arsalar da listede yer aldı.

CHP: MİRAS YEDİ ANLAYIŞA KARŞIYIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsaların "açık artırma" yöntemiyle satılacak olmasıyla ilgili olarak “Ekonomik Krizi Toprak Satarak Aşacağını Sanan Miras Yedi Anlayışına karşıyız” dedi.

ÖNCE GEBZE ASKERİ KIŞLASI İLE DARICA ASKERİ KIŞLASI ŞİMDİ TARIM ARAZİLERİ

Tahsin Tarhan , “Maalesef Kocaeli’de vatandaşın nefes aldığı yeşil alanlar 3 senedir satıldı satılacak ikilemi arasında gidip geliyor.

Daha öce TOKİ eliyle Gebze Askeri Kışlası ve Darıca Askeri Kışlası’nın satılacağı, Büyük Şehir Belediyesi’ne devredileceği gündeme geldiğinde bu alanların halkın nefes aldığı yeşil alanlar olduğunu ve değerlendirilecekse oana göre değerlendirilmesi gerektiğini defalarca dile getirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımıştık. Kamuoyu baskısı ve oluşan ortak muhalefetle bu yanlıştan vazgeçenler şimdi de Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma alanlarıyla, Dilovası'ndaki diğer tarım niteliğinde imarlı arsaları satışa sunuyorlar. Defalarca söyledik tekrar söylüyoruz. Satarak değil üreterek, kaynak yaratılmalıdır.” dedi

'GELİRİNİ BETONA YATIRAN TÜRKİYE YARATILDI'

Tahsin Tarhan, “İktidar ülkeyi sürüklediği ekonomik buhrandan kurtulmanın yollarını arıyor. Bu çok doğal ve olması gereken. Ancak bunu gerçekleştirirken bu zamana kadar yaptığı hatalardan ders çıkarmalıdır. Özelleştirme adı altında Türkiye’nin üretim yapan bütün fabrikaları ve ağır sanayi kuruluşları satıldı. Limanlar, Madenler, Bankalar her şey yabancı sermayenin eline geçti ve üretmeden tüketen, elde ettiği geliri betona yatıran bir Türkiye yaratıldı." diye konuştu.

TOKİ tarafında satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

- Ankara

Etimesgut Eryaman'da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray'da konut, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut, Sincan Saraycık'ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

- İstanbul

Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar.

- İzmir

Narlıdere'de konut+ticaret+özel eğitim+cami+park niteliğinde imarlı arsa.

- Kocaeli

Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma, Dilovası'nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar.

- Elazığ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar.

- Eskişehir

Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.

- Karaman

Merkezde özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar.

- Tekirdağ

Süleymanpaşa'da sanayi alanı niteliğinde imarlı ile Çorlu'da plansız arsalar.