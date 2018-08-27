Dolarda hareketlilik: Yükseliyor!

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından yeni haftaya 6 lira seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, 6.21'i gördü.

Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurt dışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru saat 07.05 itibariyle 6.00 seviyesinde seyrederken, saat 10:00 civarında 6.1908'i gördü. Daha sonra 6.10'lu seviyelerine gerileyen kur, öğle saatlerinde 6.21 seviyesini aştı.

Euro ise 7.21 TL seviyesinde.

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.