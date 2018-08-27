Ünlü inşaat firmasına iflas davası açıldı

İstanbul Göktürk ve Arnavutköy’de inşa ettiği lüks konut ve villa projeleri ile adından söz ettiren Neo Yapı AŞ hakkında iflas davası açıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirketten daire ve villa alan yüzlerce doktor, avukat ve mühendis ortada kaldı. Şirketin projelerinde 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen tutarlarda gayrimenkul alan yüzlerce aile, bankaların ipoteği nedeni ile hacizlik oldu. Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketin merkezi kapandı yetkililere ise ulaşılamıyor.

KADİR Aydın ve Feridun Uzunyol’un sahibi olduğu Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ 18 yıl önce kuruldu. Şirket, ağırlıklı olarak Eyüp Göktürk ve Arnavutköy Bolluca bölgesinde faaliyet gösterdi. Şirket ağırlıklı olarak orta ve üst gelir gruplarına yönelik gayrimenkul projeleri geliştirdi. Yatay mimariyi esas alan şirket bir süredir ciddi bir mali kriz ile boğuşuyor.

ALACAKLI: İFLAS KARARI VERİLSİN

Şirketin iflası talebi ile İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı belirlendi. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, geçen ayın sonunda Neo Yapı hakkında iflas talepli icra takibine gidildi. Şirket, gönderilen ödeme emrine itiraz etmedi. Ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmemesi nedeni ile şirketin iflasını içeren bir dava açıldı. Alacaklı konumda olan G. A. E. adına açılan davada, davalı şirketin malları için de muhafaza tedbirleri uygulanması talep edildi.

4 BİNE DAİRE, 2 MİLYONA VİLLA

Neo Yapı adına Bolluca ve Göktürk’te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daire ile ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamadı. Satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi. Satışı yapılan dairelerin fiyatı 400-500 bin TL iken, villaların değeri 1,5-2 milyon lira arasında değişiyor.

BORCU 170 MİLYON LİRA

Edinilen bilgilere göre şirketin bankalara, taşeron firmalara ve piyasaya 170 milyon lirayı aşkın borcu bulunuyor. Şirketin 30 milyon liralık çeklerinin ise karşılığı olmadığı için yazıldığı anlaşıldı.

KREDİ VEREN BANKACI DA MAĞDUR

Alacaklı bankalar şirkete yönelik icra takibine geçerken, daire veya villaları bankalara ipotek edilen mülk sahipleri de haciz tehdidi ile karşı karşıya. Şirketin geliştirdiği projelerden mülk alan kişiler arasında, çok sayıda avukat, doktor, hava yolu şirketleri çalışanları ve mühendisler bulunuyor. ‘Neo Yapı mağdurları’ olarak anılan grupta, şirketin projesine kredi veren bankacılar da bulunuyor. Konu ile ilgili şirket yetkililerine ise ulaşılamadı.Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız şirket yetkililerinden ise dönüş olmadı.



DENETİMLER YETERSİZ, ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Şirketin projelerine yatırım yapan bir kısım alacaklı adına dosyayı takip eden Av. Özgün Öztunç, “Denetim eksiklikleri neticesinde inşaat şirketlerinden daire satın alan tüketiciler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Tüketiciler, ödemelerini bitirmiş oldukları hatta teslim alıp oturmakta oldukları dairelerin tapularını alamadan daireler üzerine onlarca haciz ve ipotek konulması sorunu ile karşılaşıyorlar. İnşaat firmalarının, yasa ve yönetmeliklerin n gördükleri şartları sağlayıp sağlamadığı hususuna ilişkin yeterli denetim yapılmadığından tüketicilerin bu gibi durumlarda alacaklarını tahsil etme imkanları bulunmuyor. Burada tüketicilerin de dikkat etmesi gerekir. En önemli husus; daire satın alacak olan tüketicilerin 'Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'ni noterde düzenleyip imzalayarak tapuya şerh ettirmeleri gerektiğidir. Zira, sözleşmenin tapuya şerh edilmesi halinde tüketici inşaat firmasının yaşamış olduğu finansal sıkıntı neticesinde konulabilecek haciz veya ipotek tehdidi altında olmayacaktır"