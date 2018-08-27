Dev şirket Türkiye'ye gelmeyi erteledi: Sebebi...

Hürriyet'ten Jale Özgentürk, "İş dünyasında mektup umudu" başlığıyla yayımlanan yazısında e-ticaretin devleri Alibaba, Amazon ve eBay'in bir süredir Türkiye'de operasyon için hazırlık yaptığını aktardı.

"Bu şirketlerden Amazon, hazirandan beri Türkiye operasyonunu başlatmak için teknik hazırlıklarını sürdürüyor" diyen Özgentürk, "İstanbul Levent'te ofisini de açan Amazon'un en son bayramdan sonra operasyona başlayacağı belirtiliyordu. Hatta tarih de 28 Ağustos olarak belirlenmişti" ifadesini kullandı.

"Ciddi markalarla anlaşmalarını tamamlayan Amazon, test çalışmalarını bir süredir sürdürüyordu" hatırlatmasında bulunan Özgentürk, şöyle devam etti:

" Amazon'un bayram sonrasında satışlara başlaması beklenirken operasyonun bir süre daha ertelendiğini öğrendim. Aldığım bilgilere göre Amazon eylül sonu ya da ekim ayında start verecek. Nedenine gelince.. Uzun süredir teknolojik olarak hazırlıklarını tamamlayan Amazon 'un endişesi bu kez farklı. ABD ile yaşanan kriz, iPhone'ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye'ye girmenin doğru olmayacağı düşünülüyor."

'GECİKME OLSA DA YAKINDA TÜRKİYE'DE OLACAK'

"Bu arada gecikme olsa da Amazon ve diğer e-ticaret devleri çok yakında Türkiye'de olacak" diyen Özgentürk, bu girişimin perakende sektörünün tarihinin yeniden yazılması anlamına geldiğini söyledi. Özgentürk, şöyle devam etti:

"Bu değişimle ilgili JLL Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, e-ticaret devlerinin Türkiye perakende sektörüne rekabet getirse de fayda sağlayacağı görüşünde. Üretici için yeni pazarlama imkanlarının doğacağını söylüyor. Amazon'da yer alacak markalardan Sportive'in Genel Müdürü Zeynep Selgur da 2022'de ABD'de alışveriş merkezlerinin yüzde 25'inin kapanacağını, perakendenin pazar yeri olarak adlandırılan e-ticarete döneceğini anlatıyor."