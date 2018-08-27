Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya 6 lira seviyelerinde başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 5.99-6 TL arasında dalgalanıyor.

Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurt dışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurt içi işlemlere düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liralara kadar çıkan dolar kuru bu sabah 6 lira seviyelerinde.

Merkez Bankası o iddialara yanıt verdi

Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'de bulunuyor.

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.