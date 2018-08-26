Dünyanın en zenginleri ve burçları

Dünyanın en başarılı ve zengin iş insanlarının burçlarını merak ediyor musunuz?

Yaptıklarıyla ve yaşamlarıyla milyonlarca insanın takip ettiği ve kişisel özellikleri merak edilen dünyanın en zengin insanlarını özel kılan unsurların başında çalışma azimleri ve iş ahlakları geliyor.

Bunun yanı sıra karakterlerinde etkili olan burç özellikleri de başarılı olacakları alanlarda etkili olabiliyor. Forbes tarafından yapılan araştırma, başarılı iş adamlarının burçların verdiği ipuçlarını değerlendirdiğini de gösteriyor. İşte dünyanın en başarılı ve zengin iş insanlarının burçları.

Bill Gates

Microsoft'un kurucusu, uzun yıllar en zenginler listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan Gates, toplam 86 milyar dolarlık bir servete sahip. Ünlü iş adamı, 28 Ekim 1955 doğumlu ve akrep burcu.

Warren Buffett

Berkshire Hathaway şirketini kuran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en deneyimli iş adamlarından biri olan Buffett, başak burcu.

Jeff Bezos



90 milyar dolara ulaşan serveti ile Jeff Bezos, dünyanın en önemli girişimcileri arasında gösteriliyor. En zenginler listesinde zirveye oynayan Bezos, 12 Ocak 1964 doğumlu ve oğlak burcu.

Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu genç iş adamı Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında dünyaya geldi. Zuckerberg boğa burcu.

Michael Bloomberg

Dünyaca ünlü Bloomberg şirketinin sahibi Michael Bloomberg, 14 Şubat 1942 doğumlu ve kova burcu.

Larry Page

Google'ın kurucuları arasında yer alan Larry Page, 26 Mart 1973 doğumlu ve koç burcu.

Sergey Brin

Google'ın Larry Page ile birlikte diğer kurucusu olan Sergey Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde dünyaya geldiği için aslan burcu.

Larry Ellison

Dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'nin başında bulunan Larry Ellison, 17 Ağustos 1944 yılında doğdu ve o da bir aslan burcu.

Jack Ma

Uluslararası online alışveriş sitesi olan Aliexpress'in kurucusu Jack Ma terazi burcu. Ünlü iş adamının doğum tarihi ise 16 Ekim 1964.

Amancio Ortega Gaona

Ülkemizde de büyük ilgi gören, dünyaca ünlü giyim markası Zara'nın sahibi Amancio Ortega Gaona, 28 Mart 1936 yılında doğmuş ve koç burcu.

David Koch

Toplam 48.3 milyar dolarlık bir servete sahip olan David Koch, boğa burcu ve 3 Mayıs 1940 doğumlu.