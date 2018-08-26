Ekonomide kritik hafta: Gözler piyasalarda

BİRGÜN/ Hızla bozulan ekonomik göstergelerin yanında ABD ile yaşanan ekonomik-politik krizin de eklenmesiyle alt üst olan piyasalar bayram tatiliyle bir miktar da olsa nefes alırken, yarın piyasaların tekrar açılacak olmasıyla birlikte endişeler tekrar gündemin üst sıralarına çıkacak. Veri takvimi bakımından sakin bir hafta yaşanacak olmasına rağmen ABD cephesinden gelecek olan haberler ve dövizdeki hareketlilik yakından izlenecek.



Sanayide kapasite kullanımı nasıl?

Haftanın ilk önemli verisini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yarın açıklanacak olan ağustos ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisi oluşturacak. Bir önceki temmuz ayına ait istatistiklere göre imalat sanayinde kapasite kullanım oranı haziran ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Ayrıca istatistikler, tüm mal gruplarında (tüketim, ara-yatırım) kapasite kullanımında azalış yaşandığını ortaya koymuştu. Döviz kurundaki sert yükselişin ön etkilerinin ağustos ayında imalat sanayinde görülmesi oldukça olası durumda.

İnşaatta maliyetler artacak mı?

Haftanın bir diğer önemli istatistiği ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak olan haziran ayına ait İnşaat Maliyet Endeksi verisi olacak. Özellikle demir fiyatındaki sert yükselişi diğer tüm alt kalemlerde yaşanan maliyet artışlarının izlemesiyle inşaat sektörü durgunluğa girmeye başlamış, birçok inşaat şirketinin proje yavaşlattığı ve işçileri işten çıkardığı basına yansımıştı.

Geçen ay açıklanan mayıs ayı istatistiklerine göre, İnşaat Maliyet Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,95 artarken, yıllık maliyet artışı yüzde 23'ü aşmıştı. Üretici fiyatlarında yaşanan sert yükselişle birlikte inşaatta maliyetlerin yıl sonuna kadar artış göstermesi bekleniyor.

Ekonomiye güven ne olacak?

Çarşamba günü açıklanacak olan ağustos ayına ait Ekonomik Güven Endeksi verileri de piyasada ekonomik faaliyetlerde yavaşlama beklentisi olup olmadığı konusunda fikir verecek. Temmuz ayı verilerine göre endeks bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Buna karşın endeks yılın ilk ayından başlayarak temmuz ayına kadar sürekli düşüş göstermişti. Temmuz ayındaki artışta ise 24 Haziran seçimlerinin sona ermesiyle politik belirsizliğin ortadan kalkması etkili olmuştu. Buna karşın ağustos ayında para piyasalarının türbülansa girmesi, ekonomiye duyulan güvenin ağustosta düşüş sergilemesine yol açabilir.

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Lirada değer kaybı sürer mi?

Bayram öncesinde 7 liraya kadar yükselen dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hamleleriyle birlikte 6 lira seviyelerine kadar düşmüş durumda. Hükümet cephesinden gelen ‘kur saldırısını bertaraf ettik’ şeklindeki açıklamalar ise kamuoyunda dolarda yeni ‘dengenin’ 6 lira seviyesinde olduğu şeklinde yorumlanıyor. ABD ile Türkiye arasındaki politik krizin sürüp sürmeyeceği kısa vadede Türk Lirası’nın seyri açısından önemli olacak. ABD cephesinden gelmesi olası yeni ekonomik yaptırımlar ise liradaki değer kaybının sürmesine yol açabilir.