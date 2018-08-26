Kriz en fazla çocukları vurdu!

Artan ekonomik sorunların doğrudan etkilediği kesimlerin başında çocukların geldiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aile ekonomisinin bozulması çocukların çalıştırılmasına da neden oluyor. 18 yaş altı çocuklarda çalışma saatleri, ücret, güvence gibi konularda yasal düzenleme ve denetimleri artırıcı uygulamalar bir an önce sağlanmalıdır” dedi.





Çocuk işçi sayısı 2 milyonu aştı

Niğde’de ziyaretlerde bulunan Gürer, ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik krizin yansımasının farklı alanlarda belirgin şekilde görüldüğüne dikkat çekerek iş gücünde daha ucuz ve güvencesiz çocuk işçi çalıştırmaya yönelişin artacağına vurgu yaptı. Çocuk ve gençlere çok erken yaşlarda sorumluluk ve hayatın ağır yükünün yüklenmesinin onların üzerinde yaratacağı baskı ve okul eğitimine karşı oluşacak boşluğa dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, yasak olmasına rağmen çocuklarda çalışma yaşının 10’a kadar düştüğünü belirterek, “Sendika araştırmalarına yansıyan bu konuda gerekenler yapılmadı. Sadece 2017 yılındaki iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 60. İş cinayetlerinin yanı sıra, karın tokluğuna çalıştırılan, fiziksel ya da ruhsal şiddete maruz kalan çocukların yaşadığı mağduriyeti önleyici yasal düzenlemeler zaruri hale getirilmelidir” dedi.

Artan ekonomik sorunların, çocuk işçi sayısında da artışa neden olduğunu kaydeden Gürer; “Bugün çalıştırılan çocuk sayısının 2 milyonu aştığı farklı araştırmalarla ifade edilmektedir. Resmi verilere göre 100 binlerde olduğu bakanlıkça belirtilse de iş yerlerinde, sokakta çalışan çocuk sayısı ciddi boyutlara ulaşmıştır” dedi. Çalışmak zorunda kalan çocuk sayısındaki artışın hak ihlali, istismar, iş cinayeti gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini kaydeden CHP’li Gürer, resmi verilere göre 2013 yılında 59, 2014 yılında 54, 2015 yılında 63, 2016 yılında 56 ve 2017 yılında ise 60 çocuğun iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Çalışma yaşı 10’a kadar düştü

Çocuk işçiliğin artmasındaki temel nedenlerin başında artan yoksulluğun geldiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, çocuklarını ev ekonomisine katkı sağlaması için çalıştırmak zorunda kalmış, işletmeler de sosyal güvenceden yoksun işçi çalıştırarak kendi yaşadığı ekonomik sorunlara, yasal olmayan yöntemlerle çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bugün ülkemizde çeşitli iş kollarında çalışan çocuk işçi sayısının artmasının yanında, çalışan çocuk işçi yaşı 10’a kadar inmiştir. Bu vahim tablo, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en önemli yansımalarından biridir” dedi.

‘Karın tokluğuna çalışıyorlar’

Tarım ve hizmet sektörünün başı çektiği çocuk işçilerin yoğun olduğu sektörler arasında atık kağıt toplama, mendil satma, seyyar satıcılık, lokanta ve benzeri işyerlerinde çalışan çocuk sayısındaki artışın son yıllarda dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Son dönemde 18 yaş altı çocuk işçi sayısı yüzde 100 oranında artarken, 17 yaşına kadar çalıştırılan aday çırak stajer öğrencilerle rakam geçtiğimiz yıl 401 bin 464 olmuştur. Çocukların yüzde 46’sı ücretsiz aile işçileri olarak belirlenirken karın tokluğuna çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur” diye konuştu.

Çocukların yüzde 90’ı kayıt dışı

Çocuk işçilerin yüzde 90’a yakının kayıt dışı çalıştığını da anlatan Gürer, mülteci ve göçmenlerin yaşadığı illerde bu rakamın daha da arttığına vurgu yaptı. Çocukların eğitimden koparılarak, çalışma hayatlarına itilmesindeki en önemli nedenlerin başında, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin geldiğine işaret eden Gürer, çocuk işçiliği yaşının düşmesi, kayıt dışı çalıştırma, sosyal güvenceden yoksun olarak çocukların iş yaşamına sokulması, çocukların yaşadığı ruhsal ve fiziksel şiddet gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin artırılmasının ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Denetimler artırılsın

Gürer, yetiştirme yurtlarından ayrılan ya da çeşitli nedenlerle yurttan çıkarılan 18 yaşını doldurmuş çocuklar için iş olanağı sağlanmasının, güvencesiz çocuk işçiliği sorununun çözümünde etkili olabileceğini de ifade etti. Gürer, kayıt dışı çocuk çalıştırılan işyerleriyle ilgili denetimlerin sıklaştırılması ve caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanmasının da ülkemizin bu alandaki tablosunun bir nebze olsun düzeltilmesine olanak sağlayabileceğini sözlerine ekledi.