Albayrak kurtuluşu işsizlik fonunda buldu!

Gürsel Tekin önergesinde, yasaya göre “Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmüne rağmen bu kararname hangi gerekçelerle çıkarılmıştır? Diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye’de İşsizlik Fonu, Mart 2002’den beri var. Fon bugüne kadar yalnızca 17 milyar lira işsizlik ödeneği kullanmış durumda. Soma Maden Ocağında 301 işçinin ölümünden sorumlu şirkete borç para verilmişti. O para da henüz tahsil edilmedi. İşsizlik Fonundan GAP’a verilen 11,5 milyar lira borç, 2012 yılından bu yana tahsil edilmeyi bekliyor. Sayıştay raporunda, fon bütçesine eksik yatan 553 milyon liranın hesabı dahi verilmemişken, fonun, tek hesaba aktarılarak yok edilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir." diyerek bakana şu soruları yöneltti,

Yasaya göre “Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmüne rağmen bu kararname hangi gerekçelerle çıkarılmıştır?

İşçi ve işverenden toplanan paralar nasıl havuza devredilebilir?

Bütçe açık verdiğinde, İşsizlik Fonu’ndan “avans” diyerek para çekilecek olması suç değil midir?

Hesabın Sayıştay denetiminden muaf olduğu dikkate alındığında, işsizlik fonunda bulunan emekçinin parasının hesabını kim verecek?

Çalışanların ödediği primler aynen deprem vergisinde olduğu gibi “kim vurduya” mı gidecek?

Millet uzun bayram tatiline çıkmışken, millete ait olan bir parayı bakanlığınızın kullanımına aktarmayı etik buluyor musunuz?"