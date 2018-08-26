Kriz eğitimi vurdu: Öğrencinin bursu ve yurdu tehlikede

Hazine ve Maliye Bakanlığı , ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanma karşısında kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı.

Krizin faturası ilk olarak milyonlarca çocuğu ve ailesini ilgilendiren Milli Eğitim’e kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın Milli Eğitim Bakanlığı için hazırladığı acı reçetenin tüm detaylarına Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu ulaştı.

Yılın ilk 6 ayının ardından MEB ’in elinde maaşlar hariç kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 milyar TL’si “ tasarruf tedbirleri” kapsamında kesildi. Böylece MEB’in kemeri yüzde 18 “sıkıldı”.

Okulların onarımlarından, yeni okul yapımı için kamulaştırma giderlerine kadar pek çok kalemde kesinti yapıldı. Okul öncesinden liseye kadar öğrencilerin ailelerine verilen burslardan 20 milyon TL, devlet parasız yatılı öğrencileri için yine ailelerine verilen pansiyon yardımından 103 milyon TL kesilmesi ise dikkat çekti. Özel okula gidecek öğrenciler için ayrılan 1.2 milyar TL teşvikten 75 milyon TL kesinti yapıldı. Milyarca liranın çöpe atıldığı Fatih Projesi’nden ise 705 milyon TL kesildi.

Olan yoksula olacak

Tasarruf kapsamında, büyük kesinti kararlarından biri de okulların her türlü altyapı giderleri ve alımları ile ilgilenen İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı için alındı. Okullar için hammade, her türlü ürün alımları; yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi ve okulların büyük bakım-onarımları için ayrılan bütçeden 145 milyon TL kesildi.

Her kademedeki okulda parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine “hane halkına yapılan tranfer” kaleminden verilen “pansiyon hizmetleri” yardımı ödeneğinden 103 milyon TL kesildi. Bu kapsamda en büyük kesinti 38 milyon ile lisede yatılı okuyan öğrencilere verilen yurt yardımından yapıldı. İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan da toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı.

Damattan kuzene

Milli Eğitim bütçesinden yapılacak kalem kalem tasarruf, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bütçede yapılacak tasarrufa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm birimlerine gönderilen talimatı ise Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzeni İbrahim Er, 6 Ağustos tarihinde verdi.