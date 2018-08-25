'Türkiye'nin aldığı borçları ödemesi zor olacak'

Dünya ekonomisinin en prestijli toplantılarından biri olan Jackson Hole bu sene de 50'nin üzerinden ülkedeki katılımcısıyla başladı.

Türkiye'den herhangi bir katılım olup olmadığı resmi kanallar tarafından duyurulmazken geçen sene Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Jackson Hole toplantılarını izlemek

Zirveye katılan MIT'nin ünlü ekonomi profesörü Kristin Forbes ise Bloomberg'e verdiği röportajda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Forbes Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik durumun dünya ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Forbes, “Türkiye'nin ekonomik krizi yönetilebilir” diyerek durumun kontrol altına alınabileceği mesajını verdi.

Forbes, Avrupa bankalarının Türkiye pazarı ile ilişkileri olduğunu onların etkileneceğini fakat durumun yönetilebilir olduğunu ifade ederken bankaların 2008 krizinden bu yana çok şey öğrendiğini söyledi.

Forbes sözlerini şöyle noktaladı:

Türkiye'deki durum Türkiye'nin içinde yaşanan gelişmelerden de kaynaklanıyor.

Ucuz para akışının sonuna geldik. Faizler ABD'de artıyor.

Merkez Bankaları sıkılaştırıyor para politikasını.

Türkiye'nin yabancı para ile aldığı borçları ödemesi zor olacak.

Bulaşıcı değil ama bazı ülkeler üzerinde etkisi olacak.

Asya ülkeleri Türkiye, Arjantin veya Güney Afrika kadar kırılgan değiller.