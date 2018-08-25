Kepenkler indiriliyor: 'Yolun başındayız'

Bir buçuk yılda 14 bini aşkın iş yeri kapısına kilit vururken temmuzda bu iş yerlerine bin 17 iş yeri daha eklendi.

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN/ Ekonomide kötü gidişat günden güne etkisini artırırken son açıklanan veriler iş yerlerinin iflasla boğuşmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre, 2017 yılından bu yana kapısına kilit vurmak zorunda kalan 14 bin 701 iş yerine bin 17 iş yeri daha eklendi. Dövizdeki yüksek artış ve yatırımların azalması, ayrıca borçların ödenememesi yüzünden kapanan iş yeri sayısında haziran ayına oranla ise yüzde 35 artış yaşandı. Haziran ayında 752 iş yeri kapanmıştı. Temmuz ayında kapanan iş yerlerinin beşi kolektif, 153’ü anonim, 754’ü limited şirketlerden oluştu. Bu süreçte 105 de kooperatif kapısına kilit vurdu.

İş kollarına göre kapanan iş yerleri incelendiğinde toptan ve perakende ticaret yapan 305 iş yerinin kapandığı görüldü. 200 inşaat firması kapısına kilit vururken imalat sanayiinden de 93 şirket Temmuz ayında faaliyetlerine son verdi.

En çok İstanbul’da

Kapanan iş yerlerinin illere göre dağılımda ise İstanbul başı çekiyor. Temmuz ayında İstanbul’da 471 iş yeri kapanırken Ankara’da 80, İzmir’de ise 59 iş yeri kapısına kilit vurdu.

21 şube daha dayanamadı

Dövizdeki yüksek artıştan ciddi oranda etkilendiği ifade edilen bankalar da temmuz ayında şubelerini kapatmak zorunda kaldı. 18 ayda 458 şubesini kapatan bankalar, Temmuz ayında 21 şubesini daha kapadı.

“Henüz yolun başındayız”

Ekonomideki kötü gidişatın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak verileri BirGün’e yorumladı.

Dövizdeki artışın ardından şirketlerin borçlarının arttığını ve bundan sonra kapanan şirket sayısının açılan şirket sayısından çok daha fazla olacağını söyleyen CHP Sözcüsü Öztrak, “Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve faizlerdeki yükseliş, özellikle şirketlerin borçlarını ödemesini güçleştirecektir. Bu da beraberinde iş yapamayacak hale gelmeyi getiriyor” dedi.

“Daha çok hissedeceğiz”

Türkiye ekonomisinde ciddi bir yavaşlamanın başlayacağını ifade eden Öztrak, “Mevcut ekonomik gidişat, hali hazırdaki çalışmaları aksatacağı gibi yeni yatırım yapılacak projelerin fizibilitesini de bozacaktır. Ekonomideki yavaşlamayı artık daha çok hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

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‘Zayıf ekonominin sorumlusu Erdoğan’

Türkiye ekonomisindeki ağırlaşan yapısal sorunlara dış politikada yaşanan krizlerin de etkilenmesi her geçen gün kriz tedirginliğini daha da yükseltiyor. Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan” dedi. İzmir’in Çeşme ilçesinde partililerle bayramlaşma programında konuşan Öztrak, “Bu ülkenin borcunu 17 yılda 130 milyar dolardan alıp, 450 milyar dolara kadar getiriyorsanız, borcunuzun bir yıl içinde yarattığınız gelire oranı, yarısından fazlayı geçiyorsa, orada bir sıkıntı başlıyor demektir” dedi. CHP’li Öztrak, şirketlerin yılbaşından bu yana kur farkı zararının da 450 milyar lira olduğunu sözlerine ekledi.