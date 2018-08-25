ITUC: Türkiye IMF’ye gitmesin

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ( ITUC ) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Uluslararası Para Fonu’nun ( IMF ) Türkiye’deki ‘yıkıcı geçmişini’ göz önünde bulundurarak Türkiye’nin kısa vadede ekonomisini düzeltmek için IMF’ye dönmemesi gerektiğini bildirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Brüksel’de bir araya gelen Burrow şöyle devam etti: “ IMF’nin sicili ve hâlâ savunduğu kemer sıkma politikaları ülkelerin verimlilik potansiyelini engelliyor. Böyle bir durum, çalışan Türk aileleri için felaketlere neden olabilir.”

ITUC Genel Merkezi’nde iki saat süren görüşmede Atalay, küresel ticaret savaşlarının istihdam üzerinde olumsuz etkilere yol açmasından endişe duyduklarını belirterek “Trump yönetiminin önlemleri Türk işçinin istihdamını tahrip edebilir, bunun etkisi de Türkiye’nin ötesine yayılabilir” dedi.

Burrow da ITUC’un, işçilerin ekonomik ve temel haklarını korumak için verdikleri mücadelede Türk üyelerini tam olarak desteklemeye devam edeceğini, istihdamı ve işçi haklarını geriye götürecek herhangi bir ekonomik eyleme karşı duracağını vurguladı.