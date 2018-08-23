65 yaş aylığında şartlar değişti

Artık 65 yaş aylığı bağlanması için kişinin yaşadığı hanedeki tüm bireylerin geliri yerine sadece eşi ve kendisinin gelirine bakılacak.

Sosyal yardımlarla ilgili önemli bir değişiklik, yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı bağlanmasına yönelik düzenlemeyi değiştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre artık yaşlılık aylıklarında aynı hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılmayacak.

Muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 65 yaşını doldurmuş kişilerin aylığa hak kazanabilmesi için sadece eşinin ve kendisinin gelirine bakılacak.

Eşi ve kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olanlara 65 yaş aylığı bağlanacak.

Eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamadığı da dikkate alınmayacak.

"PUANLAMA FORMÜLÜ KALDIRILDI"

Yönetmelik değişikliğiyle engelli aylığı bağlanmasında kullanılan "puanlama" formülü de kaldırıldı.

Böylece kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak yapılan hesaplamaya son verildi.