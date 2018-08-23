AKP sözcüsünden tuhaf 'kur' açıklaması

AKP’nin ekonomi politikaları ve ABD ile yaşanan diplomatik krizin birleşmesiyle ateşi yükselen ekonomik krize dair AKP’den hayret verici bir açıklama geldi. Dolar piyasada 6 TL seviyesinden işlem görürken AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kur atağının bertaraf edildiğini savundu.

2018’e 3,75 TL seviyesinden başlayan dolar 24 Haziran seçimler öncesinde 4,50 seviyesinin üzerine kadar çıkmış, son olarak ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi doları 7 TL seviyesinin de üzerine çıkarmıştı. Dolar şu günlerde ise dünya piyasalarında 6 TL seviyesinden işlem görüyor.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise, döviz kurundaki bu seviyeye rağmen ‘iddialı’ konuşmaktan kaçınmadı. Ünal, Maraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine dikkati çekti. Ünal, sistemin yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla, daha yüksek bir koordinasyonla çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik kur atağı yaşandığını hatırlatan Ünal, “Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” diye konuştu.