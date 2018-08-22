'Ortamlarda Almanya beni kıskanıyor dersin kim bilecek?'

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu , Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırarak, 'Galiba bunlar çok saf! Çalmadan sadece çalışıyorlar. ' dedi.

Murat Muratoğlu bugünkü yazısında, Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

Muratoğlu, "Millet bahçeniz var mı? Ya millet kıraathaneniz? Islak kekiniz? Hem bizim ekonomimize yönelik saldırı yapılıyor. Sahi Alman ekonomisine neden kimse saldırmıyor?" diye sordu.

Murat Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Yok artık Almanya!

57 milyar dolar cari açık veriyoruz. Bize sattıkları araçlar ile geçtiğimiz üçüncü köprümüzü, bize sattıkları uçaklar ile ineceğimiz üçüncü havalimanını kıskanıyorlar.

Her şeyden önce ayıp! Başkan Erdoğan'ın deyimiyle; “Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle” sürekli bizi kıskanan faşist Almanya, bu yıl 300 milyar dolar cari fazla verecekmiş! Yuh! Petrolü, doğalgazı olmadığı halde o ne biçim fazla? Bu nasıl rastlantı? Ne acayip tesadüf!

Ya biz? Yıllık 57 milyar dolar cari açık veriyoruz. Peki neden? Üzerimizde nazar var! Yine de bize sattıkları araçlar ile geçtiğimiz üçüncü köprümüzü, bize sattıkları uçaklar ile ineceğimiz üçüncü havalimanını kıskanıyorlar.

25 TANE YAPARLAR

Sadece bir yıllık cari fazlaları ile üçüncü köprüden 110 adet, üçüncü havalimanından 25 tane yaparlar. Çok hazımsız canım bu Almanlar! Bizde 38 bin, Almanya'da 11 bin makam aracı var. Zira bizimkilerin 20 binini onlar satmışlar! Yine de bizi çekemiyorlar.

Yazıyla üç yüz milyar dolar… Geri zekâlılar! O parayla bizim gibi kanal açsalar, adını Kanal Berlin koysalar… Beklemeden geçmek isteyen üç-beş gemiye umut bağlasalar…

Oysa gidip ne yapıyorlar? Endüstri 4.0 diye bir şey tutturmuşlar, her yıl 40 milyar Euro harcayıp onu geliştiriyorlar. Taa beş yıl sonra her yıl 30 milyar Euro para kazanacaklar. Beş yıl sonraya kim öle kim kala!

Hani nerede çalıyorlar ama çalışıyorlar? Galiba bunlar çok saf! Sadece çalışıyorlar. Biraz da öbür dünya için çalışın. Ne bileyim meydanları yıkın kilise falan yapın. Papaz liseleri açın. Bakanlıklara rahip, rahibe atayın.

ONLARA SALDIRMIYORLAR

Millet bahçeniz var mı? Ya millet kıraathaneniz? Islak kekiniz? Hem bizim ekonomimize yönelik saldırı yapılıyor. Sahi Alman ekonomisine neden kimse saldırmıyor?

Bir Euro olmuş yedi lira… Ortamlarda Almanya beni kıskanıyor dersin kim bilecek? Ülkelerinde bilim var, eğitim var, üretim var, demokrasi var, hukuk var, sanat var, felsefe var. Sistem oturmuş, makine gibi işliyor. Lakin şansa zengin oluyorlar! Kader işte… Bir bize vurmuyor kahpe!

Parayı bulmuşlar ama vermeye gelince yoklar. Alman hükümetine, ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye'ye yardım etmeyi düşünür mü diye sordular, Başbakan Merkel, “Türkiye'nin şimdilik Almanya'dan gelecek özel bir ekonomik yardıma ihtiyacı yok” cevabını yapıştırdı.

Avrupa Birliği üyesi olan batmış Yunanistan'a bile yardım etmemek için kırk takla atmıştı. Türkiye ile mi uğraşacak? Anladılar bizimkilerin ara gazla çalıştığını, köklüyorlar pedalı…

IMF'YE BORÇ VERDİK

Helal Türkiye, aslan Türkiye, IMF'ye bile borç verdi Türkiye… Zamanında Türkiye'yi öve öve bitiremediler, Suriyeli mülteci alımını kestiler. Hepsini bize kilitlediler.

Nereden nereye geldi Türkiye… Sensiz Avrupa olmaz Türkiye… Üçüncü havalimanının asansörlerini, yürüyen merdivenlerini, elektrik malzemelerini, bilumum makinesini kargoladık geliyor Türkiye! Tabii ücreti mukabilinde… Çok fena kıskanıyoruz sizi Türkiye…