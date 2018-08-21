Forbes sordu: Türkiye'yi kim kurtarabilir?

ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların verdiği zarar yoğun biçimde tartışılmaya devam ederken, Forbes'in yayınladığı bir makalede “Türkiye’yi Trump’tan kimlerin kurtarabileceği” konusu işleniyor.

Para birimi değeri yarı yarıya düşen Türkiye’yi daha derin bir finanansal krizden kurtarabilecek "sadece birkaç oyuncu var" yorumu yapılan makalede, Türkiye’ye sağlanabilecek yardım konusunda, “potansiyel seçenekler” olarak Rusya, AB, Çin ve Katar zikrediliyor.

Rusya’nın tutumunun önemi vurgulanan makalede, Gazprom’un “Türk Akımı” projesinin devamını sağlamak için ellerinden geleni yapacağı yorumu yapılıyor.

"Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik göç dalgasına karşı etkin bir duvar oluşturması nedeniyle Trump Yönetimi’nin Türkiye ile savaşının etkilerinin hemen hemen tümü, Avrupa’da hissediliyor” denilen makalede, Avrupa bankalarının Türkiye’deki riskinin Amerikalı bankalardan fazla olduğu için gerekli görülmesi durumunda AB Merkez Bankası’nın Türk lirasına biraz soluk aldıracak adımlar atması için FED’den istekte bulabileceği öne sürülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin de Türkiye’ye “önemli bir cankurtaran halatı” sunabileceği ifade edilen makalede, Türkiye’nin Çin’in kolayca ilgisini çekebilecek ticari emlak ile çelik ve enerji tesislerine sahip olduğu vurgulanıyor.

Son olarak Katar’ın Türkiye’ye sağlayabileceği destekten söz edilirken, Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakınlığının altı çiziliyor. Makale, geçen hafta Katar’ın taahhüt ettiği 15 milyar dolarlık yatırımı Erdoğan’a desteğe yönelik "ilk büyük adım” olarak niteliyor.

Makalede, “Kriz kötüleşirse eğer Katar’ın daha fazla destek sağlayacağına güvenilebilir. Çin ve Avrupa 2. sırada. Ruslar ise, sadece Türk Akımı projesini ayakta tutmak için ilgili” görüşü dile getiriliyor.

Öte yandan makalede, Bretton Woods Research’ün kurucusu Vladimir Signorelli’nin, Türkiye’nin sorunlarını 2010 döneminde yaşanan Yunan borç krizi düzeyinde görmediği yönündeki sözleri de yansıtıldı. (ANKA)