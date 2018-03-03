CHP'den geliri olmayan ailelere maddi yardım teklifi

CHP, geliri olmayan ailelere düzenli maddi yardım yapılması için kanun teklifi verdi.

Teklife göre anne ve babalara 750 TL, çocuk başına da 250’şer TL ödenecek.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Geliri olmayan ailelere düzenli maddi yardım yapılmasını öngören teklife göre anne ve babalara 750 TL, çocuk başına da 250’şer TL ödenecek.

Teklifi hakkında bilgi veren Gürer, “Hiçbir geliri olmayan aileler için her bir fert hesaba katılarak çocuk başına 250 TL ve anne, baba için 750 TL ödenmesi ülkemizdeki geliri olmayan aileler adına yaşamsal konulardan biridir” dedi.