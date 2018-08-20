Türkiye'nin 23'te biri kadar; en fazla tarım ürünü ihraç eden ülke oldu

Hollanda tarım ürünlerinin yanı sıra tarımda kullanılan gübre, zirai ilaç, zirai makine gibi ürün satışından da yılda 9 milyar Euro'yu aşkın ihracat yapıyor.

Kuzey Avrupa ülkesi Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sonra dünyanın en büyük ikinci tarım ürünleri ihraç eden ülke konumuna yükseldi. National Geographic'in araştırmasına göre Hollanda 2017 senesinde 92 milyar Euroluk tarım ürünü ihraç etti. ABD ise 1.8 trilyon dolar ile bu alanda liderliği elinde bulunduruyor.

Hollanda'nın sattığı tarım ürünlerinin büyük bölümünü lale, karanfil ve gül gibi çiçek ve çiçek soğanları oluşturuyor. İkinci sırada süt ve süt ürünleri yer alırken üçüncü sırayı et ihracatı oluşturuyor.

Türkiye'nin ortalama 23 katı küçük olan ve yaklaşık 34 bin kilometrekarelik karasal yüzölçümüne sahip Hollanda'nın büyük bir bölümünde seralarda gelişmiş teknoloji kullanılarak tarım yapılıyor. Su kullanımıysa normalden yüzde 90 oranında daha az. Modern bir tarım ülkesi olan Hollanda organik üretime de önem veriyor.

Ülkede pestisit gibi zirai ilaç kullanımı neredeyse sıfıra yakın. Birçok sera ve tarlada drone ve sürücüsüz traktör kullanılıyor. Bu sayede toprağım verimlilik durumu, ürünlerin kalitesi gibi etmenler insansız olarak kontrol edilebiliyor. Hollanda'da ekili arazilerden alınan ürün rekoltesi, diğer ülkelerde alınan orandan iki kat daha fazla.

Domates, biber ve salatalık üretiminde zirvede

Euronews’ta yer alan habere göre, Hollanda'nın sebze ve meyve üretiminde aldığı hasat oranı ekili alanla kıyaslandığında dünyanın en yüksek yüzdesine sahip. Hollanda tüm dünyada oldukça yaygın olarak tüketilen domates, biber ve salatalık ihracatındaysa bir numaralı ülke konumunda. Hollandalı çiftçilerin geliştirdiği teknoloji Çin, Hindistan, Meksika, Gana, Etiyopya dahil 140 ayrı ülkede kullanılıyor.

Hollanda, ürettiği tarım ürünlerinin yüzde 25'ini komşu ülke Almanya'ya satıyor. Avrupa'da Almanya'dan sonraki en büyük pazarı Belçika, İngiltere ve Fransa oluşturuyor. Hollanda tarım ürünlerinin yanı sıra tarımda kullanılan gübre, zirai ilaç, zirai makine gibi ürün satışından da yılda 9 milyar Euro'yu aşkın ihracat yapıyor.

Dünyanın bir numaralı tarım ürünleri ihracatçısı ABD, bu kuzey Avrupa ülkesinden 270 kat daha büyük yüzölçümüne sahip. 17 milyon nüfuslu Hollanda'da kilometrekare başına bin 300 kişi yaşıyor. Verilere göre gelecek 40 sene içerisinde üretilecek tarım ürünü oranı, son 8 bin senede dünyada üretilen miktardan daha fazla olacak. 2050 yılında dünyanın nüfusu 10 milyarı geçecek ve bunun da, gelecekte dünyayı açlık sorunuyla karşı karşıya getirebileceği yorumları yapılıyor.