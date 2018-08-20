'Yahu ülkenin Merkez Bankası bile yalan söylüyor!'

Murat Muratoğlu, bugünkü "Ekonomi sınavda boş kağıt verdi!' başlıklı yazısında, "Borç alacak kredibilitesi azalıyor. Haliyle kredi şirketleri bizimkiler gibi sanki her şey yolundaymış tadında davranamıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE MURATOĞLU'NUN BUGÜNKÜ YAZISI:

Dünyanın üç büyük kredi derecelendirme şirketinden ikisi yine notumuzu düşürdü. Üçüncüsünün eli kulağında… Adamlar Türkiye'nin notunu düşürmeye doyamıyor. Ülke zaten “yatırım yapılamaz”, “çöp” kategorisinde daha neyini düşürüyor?

Lakin Amerika ile papazız ya, millet bu not düşürümlerini o sebeple sanıyor. Şöyle ki; Başkan Trump'ın attığı tweet şirketlerin önlerine düşüyor, “Mesajını aldım başkanım, Türkiye'yi batırmaya ben de hazırım” diyor.

Hop not düşüyor. Sistemin Türkiye'deki gibi yürüdüğünü kabul ediyor. Millet ciddi ciddi buna inanıyor! Güzel kardeşim o işler öyle olmuyor.

* * *

Kısa geçmişimize dönelim… Ülke bir zamanlar yükselen yıldızdı. Öve öve bitiremiyorlardı. Ortada ne dış güçler vardı ne de faiz lobisi lafı…

Tarihler 5 Kasım 2012'yi gösterdiğinde Fitch şirketi, Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyesine artırdı. Gazeteler “Fitch bayramı” diye manşet attı.

27 Mart 2013'de S&P şirketi Türkiye'nin notunu artırdı. Genel görüş “geç kalınmış” bir karardı. 16 Mayıs 2013'de Moody's şirketi Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti.

Türkiye 1992 yılından beri ilk defa iki kuruluştan “yatırım yapılabilir” kredi notunu aldı. Bu duyguyu son kez tattı!

* * *

Ya sonra? İlk kez 22 Mayıs 2013'de dünyada parasal gevşemenin biteceğine dair açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye duymazlıktan geldi bu kararı. Harcadıkça harcadı. Daha çok borçlandı. “Yap” dedi, “işlet” dedi, “paran eksik kalırsa beni ara” modeline geçti.

Aradan bir yıl geçmişti ki, göstergeler bozulmaya başladı. Türkiye'nin görünümü olumsuzlaştı. Notunuzu düşüreceğiz dediler. Kimse kılını kıpırdatmadı. Yıl 2016'ya geldi. Notlar indi. O günden beri not düşürümlerinin arkası kesilmedi.

* * *

Peki, biz bu durumdan ders aldık mı? Yahu belki de bizde bir hata vardır diye hesap kitap yaptık mı? Boş verin, nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! Yine toz kondurmayacaklar ekonomiye… Yahu ülkenin Merkez Bankası bile faizleri yüzde 17.75 açıklıyor. Yalan söylüyor. Piyasada yüzde 30 faiz ile kredi bulan şirket öpüp başına koyuyor. Sonra da “Türkiye bu notu hak etmiyor!” Görüyorsun işte, milliyetçilik sosuyla vatandaşa yedirdiğin kötü ekonomiyi el âlem bizim gibi susuz yutmuyor!

* * *

Zira piyasanın halini görmek için nota gerek yok. Türkiye mevcut borçlarını ödeyecek rezerve sahip değil… Yeni borç alacak kredibilitesi azalıyor. Haliyle kredi şirketleri bizimkiler gibi sanki her şey yolundaymış tadında davranamıyor.

Nasıl gidiyor derseniz, geldiğimiz son nokta; “Onların doları varsa bizim Allah'ımız var!” Notumuzu düşürmesinler de ne yapsınlar? Acele etmeyin, bekleyin daha Ay'a kadar dört şeritli yol yapacaklar.