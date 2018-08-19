Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayi Milliye göndermeli ekonomi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada,

''Dedik ki: güçlü Türkiye üreten Türkiye'dir.

Büyük kuvayi Milliyeci Atatürk ne diyor: Ekonomik kalkınma hür, müstakil, daima daha kuvvetli daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınmanın temeli ise üretimdir.

Üreten Türkiye fabrikada tarlada üniversitede santta kültürde hizmet sektöründe emek harcamak alın teri dökmek demektir.

Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye’yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır.

Türkiye’yi; bizim haysiyetimizle, onurumuzla oynanacak noktaya, üretimi ve kalkınmayı “beton ekonomisinden” ibaret görenler getirdi.

Bunlar kenidelirine 'yerli ve milli' diyen 'gayr-i milliler' değil mi?

Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilmiyor Türkiye savruluyor' '' dedi.