Kani Beko: Krizin faturasını yaratanlar ödemeli

Selüloz İş Sendikası’nda örgütlü İzmir Torbalı’daki Süperpak işçilerinin grevlerinin 59. gününde düzenledikleri dayanışma etkinliğine katılan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Krizin faturasını yaratanlar ödemelidir" diyerek faturanın işçilere ödetilmek istendiğini vurguladı.

Selüloz İş Sendikası'nda örgütlü Torbalı’daki Süperpak işçileri grevlerinin 59. gününde dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Form Mukavva, Dr Oetken, Japar İmpo Motor, Polkima, Yatsan işçileri, DİSK Genel-İş, TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ESP, SGDF katıldı. Grevlerinde iki ayı geride bırakan Süperpak işçileri taleplerinin gayet insani talepler olduğu ve patronun bu talepleri hiç görmemesi üzerine toplam üç fabrikada 240 işçinin greve gittiğini ifade etti.

FATURA İŞÇİLERE ÖDETİLMEK İSTENİYOR

Dayanışma etkinliğine katılarak işçilere destek veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ekonomik krize değinerek hükümete yüklendi. “Krizin faturasını işçiler değil krizi yaratanlar ödemelidir. Patronun sıfır zam dayatması AKP hükümeti tarafından yaratılan dayatmacı patron zihniyetinin ürünüdür. Bugün dolar 7 TL’nin üzerine çıkmış, işçinin cebine giren maaş 3’te birine inmiştir. Zam örgütlü işçilerin en büyük hakkıdır. Ancak verilen sözlerin tutulmaması, işçilerin patronla görüşme taleplerinin kabul edilmemesi, bu sömürü anlayışı işçilerimizi iki aydır greve zorlamaktadır ” dedi. Beko, krizin faturasının işçilere ödetilmek istendiğini vurguladı.

PATRONA ‘MASAYA OTUR’ ÇAĞRISI

Patronun sıfır zam dayatmasına karşı üç fabrikadan 240 işçinin kararlı duruşuyla greve çıkmalarının işçi örgütlenmesi adına önemli olduğunu belirten CHP’li Beko, “Direnişleri karalılıkla devam eden Süperpak işçileri talepleri karşılanana kadar grevlerini devam edecek. Süperpak patronuna çağrı yapıyorum; masaya oturup işçilerin taleplerini karşılayın ve bu grev son bulsun. Bu süreçten her koşulda kazanan örgütlü işçi sınıfı olacaktır. İktidarın patronları verdikleri sonsuz talan hakkını işçiler üzerinden kullanmak sizlere uzun vadede hiçbir şey kazandırmaz. İktidarlar değişir ama emek kalıcıdır. Biz tüm direnen işçilerimizin hem alanda hem de Meclis’te sesi olup onlara destek olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Süperpak işçilerinin direnişini selamlayarak “işçilerinin örgütlülüğünün önemini bir kez daha gördük” dedi.