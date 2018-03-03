Sigorta şirketlerinde para unuttunuz mu?

Banka ve sigorta şirketlerinde yüz binlerce kişinin milyonlarca parası kalıyor. 10 yıl boyunca arayıp sorulmayan, işlem yapılmayan hesaplardaki paralar da yılın başında ilan ediliyor ve 15 Haziran’a kadar süre veriliyor. Bu süre sonunda ise Hazine’ye devrediliyor. Sigorta şirketlerinde ise bu yıl 175 binden fazla sigortalının hayat poliçesi ya da hasarlı aracından kaynaklı 45 milyon lirası bulunuyor. Bu kişiler, 15 Haziran’a kadar başvuruda bulunmazsa paraları Güvence hesabına devredilecek.

Güvence Hesabı Müdürü Abdulkadir Küçük, sigorta şirketlerine 10 ya da 20 yıl süreli hayat poliçesi yaptırıp almayanlar bulunduğunu, aynı şekilde aracından dolayı hasar alacağı olduğu halde bunu unutanlar bulunduğunu ifade ettiği açıklamasında, sigortalıların bunu unutabildiği gibi vefat etmesi halinde mirasçılarına da ulaşılamadığını anlattı. Geçen yıl 124 b in kişi hak ettiği parayı almadı. Bu yıl ise bu sayı 175 bin 722 kişiye ulaştı.

2016 yılında unutulan 28 milyon 77 bin lira, geçen yıl ise 33 milyon 147 bin lira Güvence Hesabına aktarılırken, bu yıl bu miktarın 45 milyon 282 bin 396 lira olacağı ifade ediliyor. Sigorta alacağı olup olmadığını öğrenmek için ‘guvencehesabi.org.tr/aranmayanpararalar.aspx’ adresinden kimlik numarası ile arama yapılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, banka ve şirketlerin alacağı olduğunda üçüncü dereceden akrabalarını bile bulduğunu belirtirken, aranmayan bu hesapların sahiplerine de çok kolay ulaşılabileceğini ifade ediyor. TBM Başkanı Ağaoğlu “Her şeyimizi bilen, bulan şirketler nasıl oluyor da alacağımızı bize iletmek için bize ulaşamıyor? Bu mümkün değil. Devlet yasal zorunluluk getirmeli. Vatandaşlarımız da parası var mı, yok mu araştırmalı. Ardından da banka ve sigorta şirketlerinden 9,5 yıllık kâr payını talep etmeli.” diyor.

ALACAĞI OLAN BULUYOR BORCU OLAN UNUTUYOR

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, ‘Alacağına şahin, borcuna karga’ atasözünü hatırlattı ve sigorta şirketleri ile bankaların unutulan paralar konusunda çalışma yapmasını istedi. Ağaoğlu, “Bankalarda, sigorta şirketlerinde milyonlarca lira unutuluyor. Neden onlar bu alacaklılara ulaşmak için teşebbüs etmiyorlar? Herhangi bir alacakları söz konusu olduğunda e-devlet aracılığı ile adresimize kadar gelirken, yakınlarımızın cep telefonlarına kadar ulaşırken, unutulan paralarla ilgili olarak hak sahibine nasıl oluyor da ulaşılamıyor, anlamak çok zor” dedi.

YASAL ZORUNLULUK OLMALI



Devletin, iş adamının KDV alacağına faiz ödediğini hatırlatan TBM Başkanı Ağaoğlu, banka ve sigorta şirketlerinde ‘unutmanın’ ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “Borçlu gibi alıcıya da ulaşılabilmeli. Bu yasal zorunluluk haline gelmeli. Borcunuza faiz işleten bu işletmeler, alacağınıza da faiz ödemeli. Ancak siz gittiğinizde ‘vadesiz hesapta tuttuk’ diyeceklerdir. Devlet bu haksızlığı gidermeli. Kamu bankaları ve bağlı sigorta şirketlerinden başlayarak bu haksızlık giderilmeli.” diye konuştu.

ALACAK SİMSARLARINA KARŞI DİKKAT EDİLMELİ



Hasarlı aracın değer kaybının sigortadan tahsil edileceğini bilen uyanık hukuk büroları ile dolandırıcılara karşı vatandaşı uyaran Ağaoğlu, “Diyelim kaza yaptınız, tamir giderini sigortadan aldınız ama aracınız değer kaybetti. Bu kaybı karşı tarafın sigorta şirketinden alabilirsiniz. Siz bunu bilmiyor olabilirsiniz ama simsarlar biliyor ve sizi önce ‘paranızı alalım, yüzde 40’ı bizim’ diye arıyorlar. Ardından da birçoğu ortadan kayboluyor. Aynı şey sigorta şirketleri ile bankalarda unutulan paralar için de söz konusu olabilir. Bunları almak bir başvuruya bakar. Simsarlara kanıp para kaptırmayın.” dedi.