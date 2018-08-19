Dev şirket İngilizlere satıldı

2002 yılında Acıbadem Sağlık Grubu ile ilk işbirliğini yapan şirket, yaptığı satın almayla artık Türkiye'deki operasyonlarını büyütmüş oldu.

600 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Bupa'dan yapılan açıklamada satın alma bedeli paylaşılmadı. Ancak Acıbadem Sigorta'nın 2017 yılında 913 milyon TL gelir elde ettiği ve 600 bin kişiye hizmet verdiği belirtildi.

Bupa Uluslararası Piyasalar CEO'su Simeon Preston şunları söyledi: "Bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı mutluyuz. Acıbadem'in etkileyici büyümesi, birinci sınıf yönetim ekibi ve tüketici odağı bu pazara giriş için harika bir seçim yaptığımızın göstergesi. Uzun yıllardır Türkiye piyasasını izliyoruz ve büyüme için olağanüstü fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Bu satın almayı uzun vadeli stratejik yatırımımız olarak görüyoruz. Bupa ve Acıbadem Sigorta müşterilerine öncelik verme konusunda ortak bir adanmışlığı paylaşıyor. Acıbadem Sigorta'yı Bupa ailesine katmak için sabırsızlanıyoruz"

BUPA'NIN BİR PARÇASI OLACAĞIZ

Acıbadem Sigorta'nın Genel Müdürü Gökhan Gürcan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bupa ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz. Birlikte, müşterilerimizin daha uzun, daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarına yardımcı olmak için istiyoruz. Bupa, edindiği işletmeleri geliştirmek ve büyütmek için güçlü bir geçmişe sahip. Geçen 26 yılda Bupa'nın başarılarına baktığımız bize yardımcı olacak kaynaklara ve uzmanlığa sahip durumda. Birlikte, Türk sağlık sigortası piyasasının sürekli gelişimini destekleyeceğiz" dedi.

5 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

MALEZYALI yatırım şirketi Khazanah, Temmuz 2013'de Acıbadem Sigorta’nın yüzde 90’ını Abraaj Group ve Aydınlar ailesinden 250 milyon dolara almıştı.