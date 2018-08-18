Kapanan küçük şirket sayısında patlama

‘Gerçek kişi ticari işletme’ olarak bilinen küçük şirket kapanışları ise yüzde 72,80 arttı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, temmuz ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,27, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,17 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,94 azaldı. Diğer yandan bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 32,94, kapanan kooperatif sayısında yüzde 59,09, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 72,80 oranında artış oldu.



Yıllık bazda incelendiğinde bu yılın temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,84 oranında artış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,70 oranında azalış gerçekleşti. Kurulan kooperatif sayısı aynı kaldı. Aynı ayda, kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,33, kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,22 oranında azalış görülürken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 32,99 oranında artış meydana geldi.