Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor

Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı açıklamasında, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankası'nın 'konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı' çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini duyurmasının ardından çalışmalar hız kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Emlak Bankası'nın atıl durumda ve tasfiye halinde olduğunu hatırlattı. Kurum, "Emlak Bankası'nı yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ivedilikle yönetim kurulunu da belirledik. İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız" diye konuştu.

Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik" ifadesini kullandı.

BANKANIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DENİZ AKSU ATANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.