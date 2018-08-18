Murat Muratoğlu bugünkü yazısında "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde Amerika'ya atılmış bir tokattır bu zamlar. Sonuçta sokaktaki vatandaşın dolarla ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Murat Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Benzin ve motorinde zamları otomatik sistem yapıyor, biz yapmıyoruz!” diyorlardı. O zaman işler kolaydı. Sövüyordun otomatik sisteme, rahatlıyordun. Baktılar otomatik sistemde dur durak yok. Seçim öncesi fişi çekip, sigortayı kapattılar. Yoksa oy alamayacaklar.

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İyi de oldu… Eskiden neydi öyle? Mazota 5, benzine 8 kuruş zam… Yazı yazmaya değecek meblağ bile değildi valla… Neyse ki seçim bitti, başkanlık sistemine geçildi. Mazot 45, benzin 50 kuruş birden zam yedi. Suçlu Papaz Brunson ilan edildi!

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Oysa tam Amerikan ekonomisini çökertmek üzereydik. Doların dünyadaki tahtı sallanıyordu. Adamlar şaşırmış ne yapacaklarını bilemiyordu. Derken, zam bize geldi iyi mi? Gelsin! Büyük ülke olmak bunu gerektirir. Gıkını çıkartan bizden değildir.

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Ülkede motorin tüketimi ortalama günde 50 milyon litre… Benzin desen 8 milyon litre… LPG'de 20 milyon litre… Vergisini hesaplarsan etti mi sana ayda 2.17 milyar lira kayıp. Bir yıldan hesapla 26 milyar lira… Bütçenin durumu zaten fena… Dayanamadılar daha fazla…

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Akaryakıttan alınan vergi, şirketlerden alınanın toplamını çoktan geçti. Türkiye'nin en büyük vergi kalemi… Mazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak. Aslında araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı… Bedava mı?

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2017 yılında tahsil edilen ÖTV'nin 63.6 milyarı petrol-doğalgazdan geldi. Bakın bu sadece ÖTV dilimi… Hiç katmadım diğerlerini… Ederi tam 14 tane Avrasya Tüneli… Devlet bunu yap-işlet-devret ile özel sektöre yaptırdı. 25 yıllığına borçlandı. Niye kendi yapmadı?

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Katar 15 milyar dolar yardımın yanında petrol ateşleseydi biraz da… Bayram arifesine getirilerek çok güzel düşünülmüş. Hayranım zammın zamanlamasına…

Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde Amerika'ya atılmış bir tokattır bu zamlar. Sonuçta sokaktaki vatandaşın dolarla ne işi var?