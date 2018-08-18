Turkcell'den Swap işlemleri hakkında açıklama

Turkcell, China Development Bank'tan kullandığı 500 milyon avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden Ekim 2018'e kadar yüzde 10,1, Ekim 2018 sonrası vade sonuna kadar yüzde 10,98 olarak sabitlediğini, buna karşılık işlemin koruma seviyelerini yükselttiğini duyurdu.

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, 01.07.2016 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank'tan kullanılan 10 yıl vadeli, 500 milyon avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işleminin parametrelerinde değişikliğe gitmiştir.

Şirketimiz bu işlemle 500 milyon avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden Ekim 2018'e kadar yüzde 10,1, Ekim 2018 sonrası vade sonuna kadar yüzde 10,98 olarak sabitlemiş, buna karşılık işlemin koruma seviyelerini yükseltmiştir. Kredi vadesi ve korunma vadesi 2025 olup bu konuda bir değişiklik bulunmamaktadır."