Fitch'ten Flaş Türkiye açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin aldığı tedbirlerin kredibiliteyi inşaa etmek için yetersiz olduğunu belirtti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türk Lirası'ndaki değer kaybının politika kredibilitesinde artış, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlanması ve daha yavaş büyümeye artan toleransla durdurulabileceği; TL'nin böylelikle daha istikrarlı bir para birimi haline geleceği vurgulandı.

Derecelendirme kuruluşu, geçtiğimiz günlerde Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberlerinin liranın değer kazanmasını sağladığını ancak yatırımın zamanının ve ayıntılarının henüz açıklanmadığını hatırlattı. Türkiye'nin sahip olduğu yüksek enflasyonun ve cari açık rakamlarının küresel mali piyasalardaki risklere maruz kalmasında etkili olduğu da ifade edildi.