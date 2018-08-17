Madencilik sektörü temsilcilerinden bakanlık ziyareti

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Agrega Üreticiler Birliği Başkanı Şevket Koruç, Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Raif Türk ve Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu’ndan oluşan sektör temsilcileri sektörün sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı verdi.

Ziyarette orman izin bedelleri ve izin tıkanmaları, bekleyen 900 dosyanın sonuçlandırılması, ruhsat izin süreçlerinin hızlanması, zeytin kanununun değiştirilmesi, ormandaki 2014/1 kısıtlamaların kaldırılması gibi konular konuşuldu. Ayrıca belediye, kültür, DSİ gibi kurumların dayanaksız kilometrekarelerce alanı korumaya alması, ya da kısıtlama getirmesi sonucu faaliyet yapılamaması, Agrega üreticilerinin sorunları gibi konular da konuşulanlar arasında yer aldı.

Krom madenciliğinde tıkanma, fiyat baskısı, ocakların üretimini durdurması, finansa ulaşılamaması sorunundan özel olarak bahsedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, buna kromda dalgalanmalarının yıllardır çok fazla olduğu, bu konuda devletin de içinde olacağı radikal bir çözüm düşündüklerini ancak her şeyi birden yapmanın da mümkün olmadığını ifade etti.

Sektör temsilcileri, maden üretiminin arttırılması için önünün açılmasının gerektiği, dövize ihtiyaç duyulduğu bu dönem bunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak orman ile ilgili katsayıların düşürülmesi ve 2014 yılı sistemin gelmesini önerdi. Orman ile ilgili ağır yüklerin 2014’de yayınlanan genelge ile geldiği ve bu ağır yükü sektörün kaldıramadığını ifade ettiler. Bakanlık, hazineden orman bütçesine 300-500 milyon TL aktarmaya ve sektörün yükünü azaltmaya sıcak bakıyor. Orman yetkililerine bu miktar aktarılırsa size yeter mi sorusunu yönelten bakanlık, bunun olması ile sektördeki büyüme ve ihracatın ne olacağını sektörden yazılı bekliyor.