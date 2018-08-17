Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'döviz karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

Bankacılar, TCMB'nin ilgili yazısında "Borsa İstanbul (BİST) ve ilk etapta Ankara ve İstanbul Şubeleri olmak üzere bankamız şubelerinden altın teslimatı yapılmasını sağlamak amacıyla döviz karşılığı altın ve lokasyon swap işlemlerine başlanacaktır." denildi.

Reuters'in haberine göre bankacılar, ilgili düzenlemenin bankacılık sisteminin ihtiyacı olması durumunda fiziki altına erişimini kolaylaştırılacak şekilde dizayn edildiğini belirttiler.

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Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının lokasyon swap imkanı bölümünde şu bilgilere yer verildi:

*Bankalar gün içinde saat 14:00'e kadar işlem taleplerini EVAS veya tablo formatında iletecekler.

*Bildirime konu altınların Bank of England (BOE) nezdindeki hesaplarımıza yatırıldığının teyit edilmesinden sonra, devredilen altınların ağırlığı kadar altın BİST nezdindeki Bankamız hesabından bankaların hesaplarına teslim edilecek.

*BOE nezdindeki hesabımıza devredilen altınların toplam ağırlığı ile BİST nezdindeki hesabımızdan teslim edilecek altınların toplam ağırlığı arasında fark olması durumunda aradaki fark Türk Lirası olarak bankaların hesaplarına yatırılacak veya tahsil edilecek

Altın işlemleri

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının döviz piyasaları döviz karşılığı altın işlemlerine ilişkin olarak:

*İşlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatı kullanılacak,

*Aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek,

*Satışı yapılacak altınlar en az 995/1000 saflıkta ve en az bir kilogramlık barlar halinde olacak,

*İşlemlerde iskonto oranı olarak "1,0000" kullanılacak,

*BİST'ten ve ilk etapta Ankara ve İstanbul Şubeleri olmak üzere bankamız şubelerinden altın teslimatı yapılacak,

*Gerçekleşen işlemlere ilişkin döviz karşılıkları Bankamız muhabirlerine ödenecek,

*İşlemler ödeme karşılığı teslim veya teminat alınmak suretiyle gerçekleştirilecek,

*İşlemler döviz piyasaları uygulama talimatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek.