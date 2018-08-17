Piyasa hacmi 210 milyar doların üzerine çıktı

DHA - Toplam 13,123 adet piyasada işlem gören 1,855 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.46’lık bir artışla 6,466 dolara yükseldi ve 111 milyar 321 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.4’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artış eğilimine son 24 saatte yüzde 6.80 ile Ripple öncülük ederken, en büyük ilk 100’den 89’u arttı ve yüzde 77.77 ile en çok artış 85’inci sıradaki Cortex’de görüldü.

Artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 212 milyar 570 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 658 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



- Bitcoin yüzde 0.46

- Ethereum yüzde 1.26

- Ripple yüzde 6.80

- Bitcoin Cash yüzde 0.89

- EOS yüzde 1.02

- Stellar yüzde 2.02

- Litecoin yüzde 0.69

- Cardano yüzde 2.88

- Monera yüzde 3.11 arttı.