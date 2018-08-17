TÜSİAD'dan Ticaret Bakanlığı'na üç öneri

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı bugün ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve özel sektörün önünün açılması amacıyla gerçekleşen İstişare Kurulu'nun ilk toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığındaki toplantıda Erol Bilecik şu görüşlerini aktardı:

- AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi,

- Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamış evraksız ve etkin gümrük uygulamaları,

- Dünyada artan korumacılık tedbirlerine karşı kurallara dayalı serbest ticaretin desteklenmesi.

Toplantının ardından Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, TÜSİAD'ın Ankara temaslarının devamı çerçevesinde bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek.

Görüşmede sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularında işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında görüş alışverişinde bulunulacak.