Vestel ve Türk Telekom'dan ortak karar

TÜRK Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom ve Vestel'in yılsonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Vestel, Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına sene sonunda başlanması hedefleniyor.

Erdoğan ABD ile devam eden gerginlik ve bu ülkeden gelen yaptırımlar sonrasında, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını belirterek, "Onların iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Vestel var, biz bunları uygulayacağız" demişti.

ABD ve Türkiye ilişkileri Türkiye'de ev hapsinde olan Rahip Andrew Brunson nedeniyle gerilim sürerken, Brunson'ın serbset bırakılmasını isteyen ABD Türkiye'ye yaptırım kararları aldı. Kararların ardından piyasalar sert dalgalanırken, TL dolar karşısında 2001 krizinden bu yana en sert değer kaybını yaşadı.