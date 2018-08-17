'Her şey boykot edilirken, onun adı neden anılmıyor?'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'li şirketlere yapılan boykotu yazdı ve UBER'in neden boykot çağrılarında anılmadığı konusuna değindi.

Altaylı'nın bugünkü yazısı şöyle:

UBER’i niye kimse anmıyor!

UBER demişken, UBER’den bahsetmemek olmaz.

ABD merkezli firmanın Türkiye’deki yasa dışı faaliyetleri sürüyor.

Seçim öncesinde UBER’e karşı başlatılan sözde seferberlik seçimden sonra unutulmuş görünüyor.

UBER araçları ortalıkta fıldır fıldır geziyor, müşteri topluyor.

Şimdi bazılarınız yine bana kızacak ve “Büyük konfor niye karşı çıkıyorsun” diyecekler.

Şu yüzden karşı çıkıyorum.

Türkiye’nin parasını çalıyorlar.

Sizin UBER sürücüsüne ödediğiniz paranın yüzde 20’si anında kesiliyor ve UBER’in kasasına giriyor.

Diyelim ki, İstanbul, Ankara gibi kentlerimizde yılda 2 milyar TL’lik bu tip taşımacılık yapılıyor . UBER buradan 400 milyon TL kazanacak ve Türkiye’de kurulu bir şirketi olmadığı için neredeyse tamamı kar olan bu paradan beş kuruş vergi vermeyecek.

Anlamadığım bir şey de şu.

Türkiye’de ABD’nin her şeyine karşı bir tepki varken, UBER’in adını kimsenin anmıyor olması.