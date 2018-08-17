Katar Emiri ile ilgili çok konuşulacak iddia

Murat Muratoğlu, "Arap Emiri ekonomiyi kurtarabilecek mi?" başlıklı yazısında "Katar Türkiye'ye değil, Erdoğan'a yatırım yapacak. Kelepir fiyatına istediği şirketin koltuğuna oturacak." ifadelerini kullandı.

MURATOĞLU'NUN BUGÜNKÜ YAZISI ŞÖYLE:

Katar, Ekselansları Başkan Erdoğan'a 15 milyar dolar göndereceğini söyledi. İlaç gibi geldi. Müthiş para! Tebrik ediyorum. Peki, bu diplomasi mi? Hayır! Katar'daki bir başka Erdoğan sevgisi…

Yıl 2015… Katar Emiri yaklaşık 1.5 milyon dolar rekor fiyatla satın aldığı taya “Erdoğan” adını koydu. Pistlerde koşturdu. Şimdi de bu parayla Türkiye piyasalarında at koşturacak. Katar Türkiye'ye değil, Erdoğan'a yatırım yapacak. Kelepir fiyatına istediği şirketin koltuğuna oturacak.

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Yalnız bazı şüphelerim de yok değil! Geçen yılın sonbaharında Türkiye sıkışmıştı. “Katar düğmeye bastı” diye yandaş medyada başlıklar atıldı. Az buz değil, 2018'de 20 milyar dolar yatırım yapacaktı. Bizzat Katar Emiri açıkladı. Yapılmadı! Arada kaynadı…

Ya 2016 yılı… Farklı mıydı? 6 aylık süreçte Suudi Arabistan ve Katar, Türkiye'ye 250 milyar dolarlık akış sağlayacaktı. Herhalde o da bir yerde tıkandı!

Hele 2014 yılına ne demeli? Katar sermayeli enerji şirketi Afşin Elbistan Termik Santrali Projesi'ne 14 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti. Bir daha ortada görünmedi. Telefonu bile açmadı. Hep meşgule attı.

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Katar hiç mi yatırım yapmadı? Yaptı! Daha çok olmuşları topladı. Batık Yunanistan'dan Finansbank'ı gayet ucuza aldı. ABank'ı bünyesine kattı. BMC'nin yarısını yandaşla paylaştı. Şu şansa bakın ki aldıktan sonra şirket tank ihalesini kazandı.

Digiturk'ü ölü fiyatına kaptı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris'te oteller, Boyner, inşaat şirketleri, Boğaz'da yalı, Sürmene'de yayla derken ciddi para yatırdı. Yine de satın almalar hariç Katar'dan gelen doğrudan yatırım 15 yılda 1.5 milyar doları aşmadı.

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Para bu sefer gelir mi? Yatırım kararı, Katar için çok mantıklı. Türkiye şu anda dünyanın en ucuz ülkelerinden biri… Sebebi yatırımcıların Erdoğan'ın politikalarına güvenmemeleri…

Katar da güveniyor belli ki… Lakin zengin ama var mı o kadar nakdi? Yine de getireceğini söylediği kadar çok parası yok sanki! Kim hesap edecek ki? Neyse ki söylentisi bile yetti.

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Bakalım, son 2 haftadan ne ders almışız? Yine betondu, krediydi, inşaata teşvik ile yemesek bari… Sonuçta hibe etmiyor. Bir kısmını mevduat yapıyor. Bu demektir ki yüksek faizden yararlanıyor. Kalanı yatırıma ayrılıyor. Kapsamı bilinmiyor!

Ne hale düştük? Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Memlekette işler halen borç harç ile yürüyor. Taşıma su ile değirmen dönüyor. Sahi para ne zaman hesaba düşer? Bari EFT saatini geçirmeseler…